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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«بلدي أمانة» تستهدف 2165 سيدة ورجل وطفل بمدينة القصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بمدينة الغردقة.

واستهدفت الحملة 2165 من السيدات والرجال والأطفال، بعدد 770 زيارة، وذلك بمشاركة الدكتور ياسر خليل، عضو فرع المجلس القومي للمراة بمدينة القصير، وبمشاركة ‏ 9 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس. 

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.

البحر الأحمر المجلس القومى للمرأة المشروعات القومية الكبرى تحسين جودة الحياة طرق الأبواب محافظة البحر الاحمر مدينة القصير مدينة الغردقة

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