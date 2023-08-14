تعرف على شروط طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" ، عن طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات".



على أن يتم تقديم المستندات الآتية:

١- السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى)

٢- البطاقة الضريبية (سارية)

٣- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات

٤- شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية

٥- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة

٦- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة

٧- تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات

٨ - يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى ٢٠٢٣/٨/٢٣، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار

مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده اعلاه.

علمًا بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.