عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية.. شاهد

تركيب أعمدة انارة
تركيب أعمدة انارة بالاسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

طرق الإسكندرية تتزين بتخطيطات وعلامات مرورية على الطريقة الأوروبية

بالأسماء.. تعرف على تشكيل غرفة الإسكندرية التجارية

وفي هذا الصدد ، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة 14 كشافا وإنارتها بشوارع سيدي سعيد، الجداوي ، ابن رشد، الصحن، موطش بك ، الشيخ البنا، التوسيلي ، الوراق ، حارة النخلة ، محمد كمال ، حارة محمد العربي ، فضلا عن إنارة الكشافات بشارع المهلبي ، وحارة محمد كمال ، السيالة، إضافة إلى تغيير 6 كشافات ليد بشارع حلابو ، محمد الشافعي ، مسجد عبد اللطيف، وحارة جميعي

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت ربط شبكه بنجع ابو قرقور وصيانه مدخل شارع دير مارى مينا ببرج العرب وربط عدد 13 برشمان.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم صيانة شبكة الإنارة بطريق الطابية رشيد أمام عزبة حوض 9  ، وتركيب عدد 2 كشاف ليد فضلا عن صيانة و إنارة عدد 25 عامود ليد ، بطريق المنشية البحرية / البرنس بالإضافة إلى صيانة 5 أعمدة ليد و10 كشافات بعزبة العرب الكبري  وكذا صيانة وإنارة عدد 4 كشافات صوديوم أذرع ، وإصلاح عطل ببورن بمتفرعات شارع ابن النفيس ، منطقة المعمورة البلد.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامه شملت إحلال و تجديد كشافات الإنارة بشارع 5 متفرع من شارع أحمد عبد الوهاب الرأس السوداء ، وكذا تركيب عدد 4  كشافات صوديوم وشبكة هوائية بطول 150م فضلا عن صيانة الأعمدة والكشافات الكهربائية وترشيد الإستهلاك بالشوارع الرئيسية والميادين.

وتابعت عزة سعد رئيس حى وسط أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة الكشافات بشارع العباسي وتركيب عدد 5 كشافات ليد بحاره غانم عبد الرحيم  منطقة محمود سلامه ، شارع العراق منطقة محرم بك فضلا عن صيانه الأعمدة و الكشافات الكهربائية بميدان وابور المياه و متفرعاته وشارع المرجاني متفرع من شارع ابن الخطاب.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية أجهزة التنفيذية الاحلال والتجديد إحلال وتجديد الشوارع الرئيسية العامرية ثان اللواء محمد الشريف الكشافات الكهربائية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

أسرة مريض تهاجم أطباء مستشفي المحلة بـ"كلب شرس" والأمن يكثف جهوده لضبطها

حيازة حشيش.. إخلاء سبيل فنان شهير وغرامة 5 آلاف جنيه

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى" وبيان الحكمة من ذلك

كيف تحصل على سمارت هوم بأقل تكلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفأجاة..تفاصيل عثور طفل بالصدفة على عملة نادرة في ألمانيا

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

فيديو

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ