تحطم طائرة عسكرية سوفيتية خلال عرض جوي بأمريكا.. فيديو

تعرضت طائرة حربية قديمة للسقوط خلال عرض جوي في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وذكرت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان إن هذه الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز "ميج 23"، وتحطمت خلال عرض جوي في ميشيجان بعد الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي بقليل.

وسقطت الطائرة السوفيتية في مرآب للسيارات، لكن نجح الطيار ومساعده في النجاة من إصابة خطيرة، حيث اصطدمت بمركبات غير مأهولة داخل مجمع سكني قريب بمدينة بيلفيل، التي تبعد حوالي 48 كيلومترا غربي ديترويت.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض داخل المنازل أو خلال العرض الجوي الذي استضافه متحف يانكي الجوي في بيلفيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة “إكس" وهي تسقط في ولاية ميشيجان.