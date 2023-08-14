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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عايروه بـ أبوه .. مصرع نجار على يد طالب جامعي في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي نجار موبيليا بمحافظة الدقهلية مصرعه بطعنه مطواه نافذه علي يد طالب بكلية التمريض بجامعة المنصورة، وذلك بقرية كفر الترعة القديم مركز شربين، عقب أن تطورت مشادة كلامية بينهما لمشاجرة بسبب قيام المجني عليه بمعايرة المتهم بحبس والده في إحدى القضايا  وتم نقل جثمان المجني الي  مستشفى شربين.

تلقت مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي بوصول ا "محمد محمد رزق أحمد " ، 17 عامًا، نجار موبيليا ومقيم قرية كفر الترعة القديم، مصابا بجرح طعني نافذ في منتصف الصدر وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين الي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والد المصاب، 54 عامًا، اتهم"عمرو.م ت "، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية التمريض جامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب المبرح مستخدمًا آلة حادة "مطواة"، على إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لمعايرة المجني عليه للمتهم لحبس والده بإحدى القضايا

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب و بإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .

امن الدقهلية بمحافظة الدقهلية جامعة المنصورة ضباط مباحث مستشفى شربين المركزي وحدة مباحث مستشفى شربين

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