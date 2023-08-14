غدا .. ختام بطولة أفريقيا لكرة السرعة فى بورسعيد

تختتم غدا البطولة الأفريقية السادسة للمنتخبات لكرة السرعة والتي أقيمت فى محافظة بورسعيد الباسلة.

البطولة تحت رعاية المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحادين الدولي لكرة السرعة الدائرية والمصري للسرعة.

وشهد الافتتاح حضور كل من اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة والتى أشادت بالعروض الرائعة التى قدمتها فريق عجميات التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.



شارك في البطولة 11 دولة و 150 لاعب ولاعبة يتنافسون من أجل الفوز باللقب الأفريقي، الذي تحمله مصر منذ 5 بطولات سابقة.

وظهر المنتخب الليبى بصورة طيبه بعد ان اقترب من الحصول على المركز الثانى فى البطولة الذي يحتل المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات فضية.



الاتحاد الليبى يحظى بدعم كبير من جانب رئيس الاتحاد ميلود بن عمر ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والليبي الحاج رضوان ابو ليفة.

ومن جانبه وجه المستشار عمر حسين، رئيس الاتحاد الإفريقي، شكره لكلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومحافظ بورسعيد، وكذلك القائمين علي التنظيم الجيد للبطولة والتى تعتبر بروفة قوية لدورة الألعاب الأفريقية، وستكون مؤهلة لبطولة الألعاب الأولمبية، فقط لدينا في بطولتنا 5 ألعاب غير أولمبية مثل كرة السرعة.

وتابع رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، «مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر لإدراجها في دورة الألعاب الأولمبية بالقريب العاجل، ولدينا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة كما أن الاتحاد المصري ينظم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات، وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها أفضلية واضحة على الدول الأخرى».



كما قدم النائب الخطيب شكره للمستشار عمرو حسين، رئيس الاتحاد العربي والإفريقي لكرة السرعة، على حسن تعاونه في منح مصر شرف تنظيم هذه البطولة، وعلي جهوده في تطوير اللعبة ونشرها في مختلف أنحاء العالم، معربًا عن عظيم فخره بتنظيم هذه البطولة الرياضية الكبيرة واعدًا بتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمشاركين والحضور، ويتمنى للجميع النجاح والتوفيق في هذا الحدث الرياضي المهم.

وتعد بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة فرصة رائعة لعشاق الرياضة للتمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين المنتخبات الإفريقية المتنافسة.

يشارك في البطولة فرق من مختلف الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن يتنافس اللاعبون على أعلى المستويات ويقدمون عروضًا استثنائية.



تأتي بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة وتطويرها في مصر والقارة الإفريقية ويعكس تنظيم هذه البطولة التزام مصر بتعزيز الرياضة المحلية والدولية وتوفير بيئة ملائمة للاعبين للتنافس والتميز.

بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة شهدت منافسات مثيرة ومثيرة للاهتمام بين المنتخبات المشاركة، ستكون هذه البطولة فرصة رائعة لعشاق الرياضة لمشاهدة الأداء الرياضي الرائع والتشجيع للفرق المشاركة في هذا الحدث الكبير.