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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلومات كاذبة.. فضيحة مدوية لـ المخابرات الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الإثنين، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول أهداف روسيا في أوكرانيا.

 

وقال جونسون، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تواصل تكرار هذه الكذبة القائلة بأن روسيا تحاول إعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي. إنهم ما زالوا يتحدثون عن هذا الهراء".

 

وأشار المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلي أن سياسة واشنطن الهادفة إلى إضعاف روسيا خاطئة.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجانب البولندي هو المعتدي علي روسيا.

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وقال جونسون: "إذا نظرت إلى الوضع من وجهة نظر روسيا ، فإن بولندا هي التي تصرفت بصفتها المعتدي هنا".

 

وأشار إلى أن بولندا نشرت أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي على أراضيها وركبت نظامًا صاروخيًا تمت إزالته من سفينة إيجيس.

روسيا أوكرانيا المخابرات المركزية الأمريكية واشنطن

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