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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء إيقاظ لواشنطن .. اتهام بايدن بالتسبب في فشل هجوم أوكرانيا المضاد

جو بايدن
جو بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الإخفاقات في الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا تنبع من عجز الغرب عن تزويد كييف بالمعدات العسكرية اللازمة في إطار زمني معقول.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أعرب بولتون عن أسفه لأن “هجوم كييف الذي طال انتظاره، والذي بدأ في أوائل يونيو  لا يحرز تقدمًا توقعه بعض المؤيدين”، مضيفًا أن النتائج المخيبة للآمال يجب أن تصبح نداء “إيقاظ” لواشنطن.

وأصر المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه من الصقور في السياسة الخارجية والذي دعا إلى تغيير النظام في إيران وسوريا وليبيا وكوبا، “على أن عدم قدرة كييف على تحقيق تقدم كبير نتيجة طبيعية لاستراتيجية الولايات المتحدة. تهدف فقط إلى درء الغزو الروسي، في حين حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على البدء بالعمل بقوة من أجل تحقيق النصر الأوكراني”.

وزعم بولتون أن “الإخفاقات الهجومية لأوكرانيا والنجاحات الدفاعية لروسيا تشترك في سبب مشترك: الإمداد البطيء والمتعثر وغير الاستراتيجي للمساعدة العسكرية من قبل الغرب”، مضيفًا أن “الدعم الذي تقوده الولايات المتحدة لكييف قد أعاقه التكهنات بأن موسكو قد تصعد الصراع”.

وسعى بولتون، الذي خدم في إدارة ترامب حتى عام 2019، إلى تهدئة هذه المخاوف، وأصر على أنه لا يوجد دليل على أن روسيا لديها قدرة عسكرية تقليدية لتهديد الناتو أو الرغبة في شن ضربة نووية.

صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أنها تلتزم بسياسة عدم خوض حرب نووية أبدًا، وأنها قد تلجأ إلى ترسانتها الذرية فقط إذا كان وجود الدولة ذاته مهددًا.

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كما رفض مستشار الأمن القومي السابق الحاجة إلى إجراء محادثات بين كييف وموسكو، بحجة أن هذه المحادثات لن تفيد سوى روسيا. وبدلاً من ذلك، اقترح أن على الغرب وواشنطن تشديد نظام العقوبات بشكل جذري.

إضافة إلى ذلك، دعا واشنطن إلى فرض قيود مباشرة على الصين، مشيرًا إلى دعمها الهائل لموسكو. وبينما تظل بكين الشريك التجاري الرئيسي لروسيا، فقد نفت مرارًا وتكرارًا أنها كانت تقدم دعمًا عسكريًا لموسكو.

الهجوم المضاد الأوكراني روسيا الغرب كييف

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