كيف تحولت جنة أمريكا إلى حفنة رماد.. ماذا حدث في هاواي |فيديوجراف

أعلنت سلطات مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق ووصل عددهم إلى 93 قتيلا ومتوقع ارتفاع العدد الإجمالي، وظهر حجم الضرر بشكل أكثر حدة بعد أربعة أيام من حريق سريع، وأدى إلى تدمير مدينة المنتجع التاريخية ودمر المباني وأهلك السيارات.

قدرت إدارة الطوارئ (FEMA) تكلفة إعادة بناء لاهاينا بـ 5.5 مليار، مع تدمير أكثر من 2200 مبنى، وحرق اكثر من 2100 فدان، حاكم هواي حذر جوش جرين في مؤتمر صحفي من استمرار زيادة عدد القتلي واكتشاف ضحايا جديدة وضح رئيس شرطة مقاطعة ماوي إن الكلاب المدربة على اكتشاف الجثث غطت 3٪ فقط من منطقة البحث.

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