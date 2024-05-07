عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس تمثال من المتحف المصري

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الدائرة 15 جنايات الهرم، محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باختلاس تمثال أثري من البرونز من مقر عملهم والتزوير في أوراق ومستندات مخازن آثرية.

أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة – ، وم ب. ح.– 52 سنة – ، وم أ. ع. – 44 سنة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه.

الجيزة المتحف المصري جهات التحقيق المختصة العصر الفرعوني محكمة جنايات الجيزة محاكمة 3 متهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد حادث الدهس

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة

حتحوت يكشف عما دار داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام سموحة

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

عصام صاصا أمام الطب الشرعي في زينهم .. التفاصيل الكاملة

قطار الموت.. القصة الكاملة لواقعة فتاة ملاهي أكتوبر

السرعة كانت عادية.. عصام صاصا عن الحادث: ظهر فجأة وملحقتش أفاديه

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

دهـ ــس شابا بسيارته.. ننشر صورة رخصة قيادة مطرب المهرجانات عصام صاصا

مأساة جديدة.. وفاة طفلة سقطت من أرجوحة في ملاهي بأطفيح

ماس كهربائي وراء حريق مطبعة مملوكة لمرشح رئاسي سابق في العجوزة

ترشيحاتنا

كاسونجو تقدم بشكوى ضد الزمالك؟ النادي يوضح

شبانة: أنصح إدارة الأهلي بإصدار بيان للتأكيد على قوة العلاقة مع الترجي

الأونروا تعلن وجودها لأطول فترة ممكنة في مدينة رفح بقطاع غزة

مصر تُراهن على عودة قوية للسياحة.. أرقام إيجابية في الربع الأول من 2024

حكم إقامة حلقات الذكر في المساجد بصوت مرتفع.. دار الإفتاء ترد

كاسونجو يرد على أنباء شكوى الزمالك ويكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات عصرية ومواصفات مذهلة.. هاتف vivo X Fold3 Pro

حذاء لافت.. بشرى تلفت الأنظار في عيد الربيع

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

بالبرنص.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ