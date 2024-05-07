اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين باختلاس تمثال من المتحف المصري

تنظر اليوم الدائرة 15 جنايات الهرم، محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باختلاس تمثال أثري من البرونز من مقر عملهم والتزوير في أوراق ومستندات مخازن آثرية.

أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة – ، وم ب. ح.– 52 سنة – ، وم أ. ع. – 44 سنة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه.