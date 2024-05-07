ميقاتي: إعلان حماس الموافقة على وقف إطلاق النار خطوة لوقف العدوان الإسرائيلي

علق رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي على إعلان حركة حـ ـماس موافقتها على وقف إطلاق النـ ـار في غزة، واصفا موقف الحركة الفلسطينية بأنه “يعتبر خطوة متقدمة نحو وقف العـ ـدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومعالجة تداعياته”

وقال ميقاتي إن حـ ـماس خطت خطوة أساسية نحو الحل استجابة للوساطات العديدة، وفي مقدمتها الوساطة القطرية والمصرية.

وأتى البيان الرسمي القطري بعيد إعلان حماس أنّ رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

لكنّ إسرائيل أكّدت بعد إعلان حماس أنّها ماضية في خطتها لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تتعرض لقصف عنيف بعد أن طلب الجيش من سكان أحيائها الشرقية إخلاءها.

وقُتل 9 أشخاص على الأقلّ في قصف إسرائيلي لمنازل في رفح، وفق ما أفادت مصادر طبية الثلاثاء.