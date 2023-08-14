قطع المياه عن بعض مناطق نصر النوبة بأسوان لمدة 16 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياه عن ( قرى مجلس قروى المالكى، قرى كروسكو والريقة وابوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، ابريم ، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة) من الساعة 4 عصر غد الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى الساعة 8 من صباح يوم الاربعاء الموافق 16/8/2023 لمدة 16 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام باستكمال أعمال إحلال وتجديد براقع صرف صحى نصر النوبة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.