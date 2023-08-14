الهند والإمارات توجهان صفعة قوية للدولار.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، بدء تسوية التجارة الثنائية مع الإمارات بعملاتهما المحلية مع أكبر شركة تكرير هندية تدفع بالروبية لشراء مليون برميل من النفط من الدولة الشرق أوسطية.

ودفعت مؤسسة النفط الهندية (IOC.NS) المدفوعات لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفقًا لبيان صادر عن السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة.

وقد وقعت الهند في يوليو الماضي اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية التجارة بالروبية بدلاً من الدولار، مما عزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات من خلال القضاء على التحويلات بالدولار. خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث اتفق البلدان أيضًا على إنشاء رابط دفع في الوقت الفعلي لتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود.

التفاصيل

تم إجراء هذا الدفع في إطار نظام تسوية العملات المحلية (LCS)، وهو نظام جديد تم تطبيقه بموجب مذكرة تفاهم (MoU) وقعتها الهند والإمارات في 15 يوليو.

حيث يسمح نظام LCS للبلدين بتسوية التجارة بعملاتهما المحلية بدلاً من الدولار، ما يقلل من تكاليف وزمن المعاملات ويزيد من الاعتماد على العملات المحلية. كما يتيح للتجار استخدام الفائض في التوازن بالعملات المحلية للاستثمار في أصول بالعملات المحلية.

ومن المتوقع أن يكون لنظام LCS تأثير تحويلي على العلاقة الاقتصادية الثنائية بين الهند والإمارات، فضلاً عن التزامات اقتصادية أكبر على مستوى العالم. كما يُعتبر انعكاسًا لشراكة قوية في مجال النفط والغاز بين البلدين، حيث تشكل المنتجات البترولية ركيزة التجارة الثنائية بين البلدين.