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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يوافق على انتقال عمر فايد إلى فناربخشة التركي

صدى البلد

 

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
وعبر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي عن تمنياته بالتوفيق لعمر فايد مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات . 
وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية. 
وقال فتحي انه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية. 
ووجه فتحي التحية مجددا للكابتن شوقي غريب على ترحيبه منذ اللحظة الأولى ودعمه لخطوة احتراف اللاعب ليكون بمثابة ذخيرة قوية للكرة المصرية.

يذكر أن صاحب ال20 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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