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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تخفض أسعار الفائدة بعد نمو الناتج الصناعي

صدى البلد

خفضت الصين ،اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.

وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65 سابقا.

وأظهرت مجموعة واسعة من البيانات الصينية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد تباطأ أكثر الشهر الماضي ، مما زاد الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط، قبل أقل من ساعة من إصدار مجموعة من بيانات يوليو.

وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر ، مما يؤكد الخسارة السريعة للانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا COVID الذي هز الأسواق المالية العالمية.

وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80% من 1.90 سابقا.

وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 3.7٪ عن العام السابق ، متباطئًا من وتيرة 4.4٪ المسجلة في يونيو. وجاءت أقل من التوقعات بزيادة 4.4٪ في استطلاع أجرته رويترز للمحللين.

وارتفعت مبيعات التجزئة ، مقياس الاستهلاك ، بنسبة 2.5٪ ، بانخفاض من 3.1٪ في يونيو وفقدت توقعات المحللين للنمو بنسبة 4.5٪ على الرغم من موسم السفر الصيفي، وكان أبطأ نمو منذ ديسمبر 2022.

وتراجعت الأسهم الآسيوية واستقر الدولار ثابتًا بعد البيانات الصينية الضعيفة وإجراءات التيسير الأخيرة في السياسة.

وفي أعقاب خفض أسعار الفائدة ، شوهدت البنوك الصينية المملوكة للدولة تبيع الدولار الأمريكي وتشتري اليوان في محاولة لوقف الانخفاض السريع في العملة، تراجعت عائدات السندات السيادية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ، لكن مؤشرات الأسهم القياسية كانت أضعف قليلاً فقط ، ربما بسبب توقعات بمزيد من التحفيز.

كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5% في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5% في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة.

وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5% حتى يوليو/تموز على أساس سنوي.

وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، مما زاد من مشاكل التعافي الاقتصادي المتعثر.

وتأتي الأرقام المعلنة اليوم عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي. وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد من تدابير الدعم الحكومي.

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