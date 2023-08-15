إندونيسيا تعتقل شخصا مواليا لـ"داعش" بشأن مؤامرة مهاجمة قسم الشرطة

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب الإندونيسية ، اليوم الثلاثاء ، إلقاء القبض على المشتبه بأنهم موالين لتنظيم داعش الإرهابي، ويُشتبه في أنه كان يخطط لهجوم على مقر وحدة الأمن التابعة للشرطة.

وتم اعتقال الرجل في مداهمة لمنزله خارج العاصمة جاكرتا يوم الاثنين تم خلالها اكتشاف علم داعش وذخيرة و 16 سلاحًا معظمها مسدسات وبنادق جوية معدلة ، وفقًا لأسوين سيريغار ، المتحدث باسم قوة مهام مكافحة الإرهاب Densus 88 في إندونيسيا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

قال أسوين إن المشتبه به ، وهو موظف بشركة سكك حديدية حكومية ، أبلغ السلطات بخطته لمهاجمة منشأة الشرطة ، لكنه لم يذكر إطارًا زمنيًا ولا دافعًا.

وأضاف أنه كان ذات يوم عضوًا في تنظيم متشدد ، وقد نشر محتوى مؤيدًا لتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وسعى إلى جمع الأموال للتطرف عبر تطبيق المراسلة تليجرام.

وشهدت إندونيسيا ، أكبر دولة في العالم ذات الأغلبية المسلمة ، أسوأ هجوم شنه متشددون في عام 2002 عندما تم تفجير ملهيين ليليين في جزيرة بالي ، مما أسفر عن مقتل 202 شخص ، معظمهم من السياح الأجانب.

ويقول محللون إن التهديد بشن هجمات متطرفة تضاءل بشكل كبير منذ ذلك الحين ، وبينما تحدث اعتقالات للمتطرفين المشتبه بهم ، كانت تعهدات الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.