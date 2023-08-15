استهداف 2494 سيدة ورجلًا وطفلًا خلال فعاليات «بلدي أمانة» بمدينة القصير

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، ، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بمدينة القصير، والتي استهدفت 2494 من السيدات والرجال والأطفال، بعدد 775 زيارة، وذلك بمشاركة 9 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس بالمدينة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.