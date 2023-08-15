هذا ما حدث بسبب الصين.. تراجع معظم أسواق الخليج العربي| تفاصيل

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في دول الخليج العربي في التعاملات المبكرة اليوم، الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

جاء ذلك بعد خفض الصين لأسعار الفائدة الرئيسية، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر اليوم، الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى أن السلطات تكثف جهود التيسير النقدي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمائة.

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو من 2.7% في يونيو.

وفي قطر ، هبط المؤشر 0.5 بالمائة، حيث كانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة السلبية بما في ذلك شركة صناعة البتروكيماويات قطر، التي تراجعت 1.9 بالمائة.

ومع ذلك، سجلت قطر للتأمين، أرباحا صافية قدرها 324.5 مليون ريال (89.07 مليون دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعا من 96.8 مليون ريال قبل عام.

وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.1 بالمائة، بينما بقي مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي ثابتًا.