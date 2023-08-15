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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان تبرز أزمات الأجور المنخفضة والتمويل في بريطانيا

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء الضوء علي أزمات الأجور المنخفضة وشح الخبراء والمتخصصين بالتوازي مع نقص التمويل. ويعتبر نقص الموظفين ونقص المتخصصين والأجور المنخفضة من العوائق الرئيسية لتحقيق معادلة “صافي الصفر”، وفقًا للعاملين في قطاع البيئة في بريطانيا.

تلقت مؤسسة بروسبكت النقابية، التي يعمل العديد من أعضائها في قطاع المناخ والبيئة، أكثر من 500 رد على استطلاع حول اتجاهات مكان العمل.

ووجدت الدراسة أن النقص الواسع في الموظفين الخبراء وتخفيف العمالة من الموظفين المتخصصين في السنوات الأخيرة أثرت بشكل خطير على مستويات عبء العمل. 

وقال أربعة من كل 10 عمال إنهم شهدوا انخفاضًا في عدد الموظفين الخبراء في العام الماضي، وقال 35٪ إنهم شهدوا زيادة كبيرة في عبء العمل.

وأدى تقليص الخبرة إلى تكليف موظفين عديمي الخبرة بمهام مهمة، وفقًا للمشاركين، حيث قال 36٪ إن الوظائف المتخصصة يتم تخصيصها لعمال غير مدربين.

يعد انخفاض الأجور مصدر قلق كبيرا في جميع أنحاء القطاع في بريطانيا، الذي يضم نسبة كبيرة من الموظفين المتخصصين وذوي التعليم العالي. 

وعلى الرغم من الطبيعة الماهرة للعديد من الأدوار و 20٪ من المشاركين في الاستطلاع حاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، أفاد 38٪ من المستجيبين أنهم يكسبون 30000 جنيه إسترليني أو أقل.

وصف أحد المجيبين الشعور بـ "الراتب المنخفض والتقليل من القيمة، ونقص الموظفين، والإرهاق"، بينما أفاد آخر أنهم “يعملون في دور مهم للمنظمة ومع ذلك يتلقون واحدة من أقل الرواتب.”

في غضون ذلك، تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالأجور المنخفضة في هذا القطاع في بريطانيا، حيث يتراوح متوسط دخل العاملات بين 25 ألف جنيه إسترليني و 30 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بـ 30 ألف جنيه إسترليني إلى 35 ألف جنيه إسترليني لنظرائهن من الرجال.

بريطانيا الجارديان المناخ البيئة الاجور

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