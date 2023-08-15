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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنتهاء من تصريف مياه السيول ورفع المخلفات بطرق مدينة سانت كاترين

تصريف مياه السيول
تصريف مياه السيول

قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى الإنتهاء من أعمال تصريف مياه السيول التي تعرضت مدينة سانت كاترين أمس، مؤكدا أن جميع المياه سارت في مجراها الطبيعي، وجرى تجميعها في البحيرات الصناعية.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى رفع المخلفات التي تكونت على بعض الطرق جراء السيول، وكافة الطرق المؤدية للمدينة تعمل بشكل طبيعي، وعادت الحياة الطبيعية بالمدينة.

وأشار إلى أن مياه السيول ملأت البحيرات التي جرى تنفيذها ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السبول، والبالغ عددها 2 بحيرة، إحداهما بمنطقة الواطية والأخرى بمنطقة الزيتونة، بإجمالي سعة تخزينية مليون متر مكعب، إضافة إلى تجمع كميات كبيرة من المياه عند سد الاسباعيه والبالغ سعته التخزينية 100 الف متر مكعب.

وأوضح أن إجمالي عدد البحيرات الجبلية التي جرى إنشاؤها داخل الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدويه التابعه لها بلغ 244 بحيرة جبلية.

كانت مدينة سانت كاترين قد تعرضت أمس لحالة من تقلبات الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال ، وغطت سماء المدينة السحب، وأعقبها حدوث سيول بمنطقة الزيتونة حتى منطقة النبي صالح، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.

تصريف مياه السيول راس سدر

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سيول جنوب سيناء سانت كاترين تصريف أعمال

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