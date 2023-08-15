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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منصة مهمة لتعزيز التعاون

شكري ونظيريه الاردني
شكري ونظيريه الاردني والعراقي

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعاً مع شقيقيه وزيري خارجية الأردن "أيمن الصفدي" والعراق "فؤاد حسين" يوم الثلاثاء ١٥ أغسطس الجارى بمقر وزارة الخارجية، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية الثلاثية - التى جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف السفير أبو زيد،  أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا علي عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها  علي أرض الواقع.

أحمد أبو زيد التعاون الاقتصادى الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد سامح شكري أيمن الصفدي الأردن فؤاد حسين العراق

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