رغم نجاحه الكبير عالميا.. الجزائر ثاني دولة تحظر فيلم باربي

يواصل فيلم باربي إثارة الجدل في بعض المجتمعات العربية، رغم نجاحه الكبير عالميا، وتخطي أرباحه المليار دولار.

جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية "العربية"، بعنوان "بعد الكويت.. الجزائر تحظر رسمياً عرض فيلم باربي: لا يتوافق مع معتقداتنا".

وأوضح التقرير، أن الجزائر قررت رسميا حظر فيلم باربي، بعد أسابيع من عرضه في دور السينما لديهم.

ونشر مصدر رسمي جزائري لوكالة رويترز: "الفيلم يروج للمثلية الجنسية والانحرافات الغربية الأخرى، ولا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للجزائر".

من ناحية أخرى قامت وزارة الثقافة بسحب ترخيص عرضه من شركة "أم دي سيني" للتوزيع، وقامت بالفعل الشركة بإزالة الفيلم من جدول عروضها.

الجزائر تحظر باربي بعد الكويت

وتابع التقرير، أن الجزائر لم تكن الدولة الأولى التي تحظر "باربي" لكنها ثاني دولة عربية بعد قرار شبيه اتخذته الكويت.

طلب وزير الثقافة اللبناني "محمد المرتضى"، حظر عرض فيلم باربي بصالات السينما، ولكن السلطات لم تتخذ قرار نهائي بحظر الفيلم حتى الآن.

