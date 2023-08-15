نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق: قمة كامب ديفيد تستهدف النفوذ الصيني

قال جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان في غاية الأهمية لواشنطن في منطقة الباسيفيك.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بيانات واضحة ستصدر عن هذه القمة بشأن شراكات مع كوريا الجنوبية واليابان وهناك الكثير من التوقعات في هذه المنطقة بسبب تمدد النفوذ الصيني.

ولفت إلى أن هذه البيانات من شأنها ألا تكون مباشرة لكنها تؤكد على العمل الجماعي مع هذه الدول لمواجهة أي عدائيات محتملة، وهذه هي الإجراءات الأساسية التي ستدور حولها هذه القمة.

وذكر أن اختيار كامب ديفيد لهذه القمة له رمزية، حيث شهد تاريخا عظيما في إحلال السلام بين مصر وإسرائيل، وهذا سينعكس بالطبع على كوريا الجنوبية واليابان حتى يجدا كل السبل المتاحة لتعزيز التعاون وإزالة كافة الخلافات التاريخية.