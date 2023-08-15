عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق: قمة كامب ديفيد تستهدف النفوذ الصيني

أرشيفية
أرشيفية

قال جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان في غاية الأهمية لواشنطن في منطقة الباسيفيك.

txt

صحيفة أمريكية: 577 ألف شخص بلا مأوى داخل الولايات المتحدة

txt

خوف في الولايات المتحدة.. البريكس يقود التحول إلى نظام عالمي جديد |تفاصيل

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بيانات واضحة ستصدر عن هذه القمة بشأن شراكات مع كوريا الجنوبية واليابان وهناك الكثير من التوقعات في هذه المنطقة بسبب تمدد النفوذ الصيني.

ولفت إلى أن هذه البيانات من شأنها ألا تكون مباشرة لكنها تؤكد على العمل الجماعي مع هذه الدول لمواجهة أي عدائيات محتملة، وهذه هي الإجراءات الأساسية التي ستدور حولها هذه القمة.

وذكر أن اختيار كامب ديفيد لهذه القمة له رمزية، حيث شهد تاريخا عظيما في إحلال السلام بين مصر وإسرائيل، وهذا سينعكس بالطبع على كوريا الجنوبية واليابان حتى يجدا كل السبل المتاحة لتعزيز التعاون وإزالة كافة الخلافات التاريخية.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الامريكية برنامج مطروح للنقاش شاشة القاهرة الإخبارية كوريا الجنوبية واليابان نائب وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

بسبب أداء نواف العقيدي.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أليسون بيكر

الأمن الروسي يغلق حديقة في موسكو بعد العثور على جسم مشبوه

حالة كل 34 ثانية.. أعلى 10 محافظات في نسب الزواج

"لأعلى مستوى".. روسيا ترفع رسوم تصدير النفط إلى 21.40 دولار للطن

مفاجأة صادمة.. وزير الدفاع الروسي يكشف عن ارتكاب أمريكا جرائم حرب بأوكرانيا

مفاجأة مدوية للهجرة عن تكرار مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ