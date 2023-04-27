واشنطن تعلن بدء تدريب القوات الأوكرانية على الدبابات "إبرام إم 1" في ألمانيا

الولايات المتحدة ستبدأ تدريب القوات الاوكرانيه على كيفية استخدام "دبابات ابرام إم 1"وصيانتها في الاسابيع المقبلة حيث تواصل تسريع جهودها لإيصالها الى ساحة المعركة في اسرع وقت ممكن.

وعرضت قناة دي ام سي الفضائية تقريرا عن الخطوة الجادة لتسليح كييف فيما أعلنت الولايات المتحده الامريكيه عن بدء تدريب القوات الاوكرانيه على استخدام دبابات " ابرام ام 1" الامريكيه في ألمانيا خلال اسابيع ومن المتوقع وصول اكثر من 30 دبابة إلى ألمانيا لبدء برنامج تدريب للقوات الاوكرانيه قد يستغرق 10 اسابيع في مايو المقبل على أن يبدأ وصول الدبابات إلى ساحات القتال في اوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ووفقا لمسؤولين عسكريين امريكيين سيتم تدريب حوالي 250 جنديا اوكرانيا يتعلم بعضهم تشغيل الدبابات بينما يتعلم البعض الآخر اصلاحها وصيانتها كما يمكن ايضا توفير تدريب اضافي حول كيفية القتال والمناورة بالدبابات بعد الاسابيع العشره الاولى.

وتابع التقرير أن رئيس هيئة الاركان الامريكيه المشتركة الولايات المتحدة الجنرال مارك ميلي؛ قال إن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بارسال الدبابات الى اوكرانيا سيحدث فارقا في الحرب لكنه ليس حلا سحريا.

و أكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن؛ أن واشنطن ستعمل على تسريع توقيت تزويد اوكرانيا بدبابات؛ مشيرا الى ان بعض الدول المشاركة في مجموعة الاتصال لدعم اوكرانيا قد سلمت كييف بالفعل أكثر من 230 دبابه في الأشهر الاخيرة؛ بالإضافة إلى اكثر من 1500 مركبة مدرعة وعلى الرغم من ان الولايات المتحده اعلنت عن ارسال احدث طراز من دبابات ابرامز الى اوكرانيا الا ان ادارة بايدن اختارت ارسال نموذج قديم مجدد يمكن ان يكون جاهزا بشكل اسرع بهدف تعيين الجدول الزمني لتسليم الدبابات.

وعلى جانب اخر تواصل الدول الاوروبيه عمليات تسليم دبابات لوبارد الالمانيه وتشالنجر الى اوكرانيا وانضمت اسبانيا وهولندا والدنمارك إلى كل من بريطانيا وانجلترا في عمليات الدعم العسكري لكييف بدبابات فيما أعلنت وزارة الدفاع الالمانيه عن انشاء مركز لاصلاح دبابات لوبارتي بولندا لتكون قادرة على العودة إلى الجبهة بسرعة أكبر.