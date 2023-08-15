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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زراعة خلايا "بيتا".. هيئة الدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لمرض السكر

مرض السكر
مرض السكر

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بطب قصر العيني، عن تفاصيل موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على دواء جديد لمرض السكر.

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وقالت “شلتوت”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "ما وافقت عليه أمريكا هو علاج قائم على زراعة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في جسم المصاب".

وأضافت "يتم زرع الخلايا بيتا لدى الطفل أو الشاب المصاب بالنوع الأول من مرض السكر".

وتابعت إيناس شلتوت :" هذا النوع من العلاج قائم على زرعة خلايا ويكون هناك أدوية مثبتة للمناعة يتم الحصول عليها مدى الحياة وبالتالي يكون هناك آثار جانبية من هذه الأدوية ".

ولفتت إيناس شلتوت:"  هذا الدواء لا يتواجد في مصر لأن الامر له علاقة بزراعة خلايا في جسم الإنسان".
 

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