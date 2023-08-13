عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول لسنوات| تفاصيل

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العيني، تفاصيل عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول لسنوات.

وأضافت "شلتوت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن هناك أنواع مختلفة من مرض السكر، منه السكر النوع الأول الذي غالباً يصيب الأطفال والشباب وربما قد يحدث في الأعمار الكبيرة، وهذا النوع يسمي "مناعي" وهناك بعض الأشخاص لديهم إستعداد جيني للإصابة بهذا المرض.

وتابعت إيناس شلتوت، أن النوع الأول من مرض السكري يكون عبارة عن نقص شديد في الأنسولين وبالتالي يتم حقن المريض بالانسولين أربع مرات يومياً علي الأقل.