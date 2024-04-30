عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف ويتفقد محيط الكنائس ببسيون استعدادا لعيد القيامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الصباحية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير وتوريد القمح بمركز ومدينة بسيون؛ فضلا عن تفقد محيط الكنائس لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ صيانة طريق القضابة و متابعة أعمال  رد الشيء لأصلة بشارع المدارس ببسيون من أعمال إزالة الأرصفة ونقل أعمدة الانارة وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف حيث سيتم رصف الشارع بطول 523متر وعرض 6 متر .

وانتقل المحافظ بعد ذلك لشونة بسيون المركزية  لمتابعته عملية تسليم الأقماح  و تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة. 
كما اطمأن المحافظ على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محيط كنيسة الشهيد العظيم مارمينا ببسيون إيبارشية طنطا و توابعها مؤكدا على تكثيف  أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات و اجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.
وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال عيد القيامة المجيد .

IMG-20240430-WA0057
IMG-20240430-WA0057
IMG-20240430-WA0055
IMG-20240430-WA0055
IMG-20240430-WA0050
IMG-20240430-WA0050
IMG-20240430-WA0054
IMG-20240430-WA0054
IMG-20240430-WA0051
IMG-20240430-WA0051
IMG-20240430-WA0056
IMG-20240430-WA0056
IMG-20240430-WA0053
IMG-20240430-WA0053
IMG-20240430-WA0048
IMG-20240430-WA0048
IMG-20240430-WA0049
IMG-20240430-WA0049
IMG-20240430-WA0045
IMG-20240430-WA0045
IMG-20240430-WA0047
IMG-20240430-WA0047
مشكلات مزارعين مشي مستمرة مدارس مدينة بسيون نان نشر مصالح المواطنين مصر وجيهات القيادة السياسية ل وسم لدكتور طارق رحمي عيد القيامه المجيد عملية طارق رحمي محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

موضوعات متعلقة

جنايات طنطا: إعـ.دام المتهمة بإنهاء حياة صديقتها "فرح" وحبس زميلها سنتين

ترشيحاتنا

القانون الحالي منذ 42 سنة .. البارودي يطالب بإصدار تشريع جديد للتعاونيات

المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر

بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية بحضور رئيسي وزراء البلدين

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ