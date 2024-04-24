لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية

استمرت لليوم الثاني على التوالي القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، والتي تنتقل في العديد من ربوع مصر وتقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتواجدت منذ صباح أمس، الثلاثاء، قوافل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية من خلال أكثر من 15 منفذًا متحركًا محملة بأطنان من السلع والمنتجات الغذائية، حوالي 200 سلعة، لتلبيه احتياجات المترددين على الكاتدرائية وتقديم المساندة والدعم الحقيقي لهم لمواجهة موجة الغلاء.

ومن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اليوم، اللحوم والأسماك، والرنجة والفسيخ، والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضراوات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

وكان الإقبال كبيرًا نظرًا لانخفاض أسعار هذه المنتجات بمعدل 30% عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وطالب المواطنون المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض، والمهندس رفيق الطوخي، مدير الديوان البابوي، أثناء تفقدهما القوافل، باستمرارها بشكل دوري.

ووجه المستشار سعيد صالح الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولمدير الديوان البابوي والعاملين بالديوان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئًا الجميع بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للمواطنين، وتكرار تلك القوافل لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم.

يذكر أن اليوم، الأربعاء، هو اليوم الأخير للقافلة بالكاتدرائية.