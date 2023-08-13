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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حقن يومية لمدة أسبوعين.. دواء يؤخر الإصابة بمرض السكر لعدة سنوات| فيديو

مرض السكر
مرض السكر

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، أن الدواء الجديد الذي وافقت عليه منظمة "FDA"  يؤخر الإصابة بـ مرض السكر لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه يؤخذ عن طريق الحقن مرة يوميا لمدة أسبوعين.

الدواء يعطى لمجموعة معينة من الأشخاص

وقالت إيناس شلتوت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن النوع الأول من مرض السكر مناعي يصيب الأطفال والشباب، مؤكدةً أن الخلايا المناعية داخل الجسم تهاجم خلايا "بيتا" الموجودة في البنكرياس، والمسئولة عن إفراز الإنسولين، والذي يؤدي نقصه في الدم إلى ظهور مرض السكر من النوع الأول.

وأضافت أستاذ الباطنة أن هذا الـ دواء يعطى لمجموعة معينة من الأشخاص، لافتة إلى أن هذا الدواء يعطل الخلايا المناعية التي تهاجم البنكرياس، ومن ثم تأخير الإصابة بالسكر، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا داخل بعض الأسر لديهم استعداد للإصابة بمرض السكر نتيجة الجينات.

 

 

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