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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض مرض السكر عند النساء.. انتبهي لهذه العلامات

اعراض مرض السكر عند
اعراض مرض السكر عند النساء

يمكن أن يبدو مرض السكري مختلفًا بالنسبة للنساء، فقد يؤدي تحديد الأعراض والمخاطر للنساء المصابات بداء السكري وعلاجها إلى تحسين نوعية الحياة.

أعراض مرض السكري عند النساء.. قد يعاني الرجال والنساء المصابون بداء السكري من نفس الأعراض.

ومع ذلك، فإن بعض الأعراض تكون فريدة لدى النساء، قد يساعدك فهم هذه الأعراض في التعرف على مرض السكري والحصول على العلاج له مبكرًا.

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-التهابات المبيضات

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى نمو الفطريات.

يمكن أن يؤدي فرط نمو الخميرة الناتجة عن فطر الكانديدا إلى عدوى الخميرة المهبلية،  تُعرف هذه العدوى الشائعة أيضًا باسم مرض القلاع.

عندما تتطور عدوى في منطقة المهبل ، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

حكة مهبلية

إفرازات مهبلية

وجع

غالبًا ما تسبب عدوى الخميرة الفموية طلاءً أبيض على اللسان وداخل الفم.

-التهابات المسالك البولية (UTIs)

تحدث التهابات المسالك البولية (UTIs) عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية.

يكون الخطر أعلى عند النساء المصابات بداء السكري، عدوى المسالك البولية شائعة في هذه المجموعة بشكل رئيسي لأن ارتفاع السكر في الدم يضر بالجهاز المناعي.

يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية ما يلي:

تبول مؤلم

إحساس حارق أثناء التبول

بول دموي أو عكر

هناك خطر الإصابة بعدوى الكلى إذا لم يتم علاج هذه الأعراض.

-جفاف المهبل

يحدث الاعتلال العصبي السكري عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الألياف العصبية، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى الشعور بالوخز وفقدان الإحساس في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك:

اليدين

القدم

الأرجل

يؤثر الاعتلال العصبي السكري أيضًا على الإحساس في منطقة المهبل ، مما يؤدي إلى أعراض مثل جفاف المهبل.

-متلازمة تكيس المبايض

لا يعرف الخبراء السبب الدقيق لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض).

يمكن أن يحدث عندما تنتج المرأة كمية كبيرة من الأندروجينات (هرمونات الذكورة) ولديها عوامل خطر معينة ، مثل تاريخ عائلي من متلازمة تكيس المبايض، في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن الأندروجينات الرئيسية المشاركة في متلازمة تكيس المبايض هي التستوستيرون والأندروستينيون.

تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض:

فترات غير منتظمة

زيادة الوزن

حَبُّ الشّبَاب

اكتئاب

العقم

ترتبط متلازمة تكيس المبايض أيضًا بنوع من مقاومة الأنسولين التي ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، قد تكون مقاومة الأنسولين إما عرضًا أو سببًا لمتلازمة تكيّس المبايض.

المصدر: healthline.

 

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