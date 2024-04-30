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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية وتحرير 32 محضراً خلال شهر

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة تزامنا مع أعياد شم النسيم  للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية .


وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر  برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وعضوية جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت  ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

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 وأسفرت عن تحرير (32) محضر  وضبط 8 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى 24 ابريل ،  وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
 

فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح  العام .

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