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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتعاون الثنائي.. روسيا والسعودية تعقدان اجتماعا عسكريا في موسكو

روسيا والسعودية
روسيا والسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين اجتمع مع المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي طلال عبد الله العتيبي، على هامش مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن قضايا التعاون العسكري محور اجتماع بين المسؤولين العسكريين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إن الجانبان ناقشا القضايا الحالية للتعاون الدفاعي الثنائي. 

وأوضحت الوزارة الروسية أن الاجتماع عقد في جو من الثقة والصداقة وأثبت التزام الجانبين المتبادل بمزيد من التعاون في مجال الدفاع.

اجتماع عسكري هام بين روسيا وإيران في موسكو

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