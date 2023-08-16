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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثروت الخروباوي يتبرأ من أعمال اغتيالات الإخوان وتفجيراتهم .. فيديو

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن كلام مأمون الهضيبي في ندوة معرض الكتاب بأنهم يتعبدون إلى الله بأعمال الجهاد الثري للإخوان، فعندما يخرج هذا الكلام من مسئول رسمي بالجماعة، وأمام الناس فصوته سيصل لكل الدنيا.

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وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج  "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه واحد من الناس ما تعبد لله بهذه الاغتيالات ولا التفجيرات، ولكن وقع في قلبه أنها انفلاتات من الإخوان ويغفر الله لمن قام بها بدافع الغيرة أو الحماس.

وتابع، أن الناس داخل القاعة استقبلت إشارة "الله أكبر"، والجميع هتف بها، وأنه وجد نفسه يهتف معهم وهذا يبين خطر العقلية الجمعية على الفرد، مؤكدًا أنه بعد انتهاء الندوة خرجت وجلس منفردًا وسأل نفسه عن سبب هتافه، وهل هذا الكلام صحيح؟.

وأكد أنه لام نفسه كثيرًا وظل يبحث من وقتها من يناير عام 1992، وقام بإعادة الدراسة بشكل كامل في دراسة حسن البنا.

إكسترا نيوز الخرباوي الدكتور محمد الباز الشيخ الغزالى برنامج الشاهد ثروت الخرباوي جرائم الإخوان حركات الإسلام السياسي

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