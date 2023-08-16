ثروت الخرباوي: فرج فودة كشف جرائم الإخوان وتنظيمها السري.. فيديو

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن فرج فودة، خلال ندوة معرض الكتاب مع الإخوان تحدث أن هناك أشياء حدثت من الإخوان لاعلاقة لها بالإسلام وجعلوها ترتدي ثوب الإسلام والإسلام منها برئ فكان يدافع عن صحيح الإسلام وعدد الجرائم التي ارتكبها الإخوان.

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عام 1946 يوجد 7 أقسام شرطة قام الإخوان بتفجيرها فما علاقة ماقام به التنظيم السري والذي قيل إنه انشأ لمقاومة الإنجليز، بتفجير أقسام الشرطة وكذلك اغتيال المستشار أحمد الخازندار، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأحمد ماهر، والنقراشي رؤساء وزراء مصر.

وأكد أن الكلام الذي قاله كان يهز أي حد، واستقبله الإخوان الذين اقسموا قسم الدعوة والذين ينظرون إلى الاغتيالات على أنها هفوت، ورد مأمون الهضيبي على كلامه قائلًا: "نحن نتعبد إلى الله بأعمال الجهاد الثري للإخوان"، مشيرًا إلى أنه قبل ثورة 1952 قام الإخوان بتفجير أقسام الشرطة واغتيال النقراشي والخازندار وصولًا لاغتيال عبدالناصر.