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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي يكشف سبب تراجعه عن «بيعة الدم» وتفكيره بعدم الاستمرار مع الإخوان|فيديو

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن الندوة التي أقيمت في معرض الكتاب بحضور الإخوان ومأمون الهضيبي، كانت سببًا في ألا يكمل طريقه في بيعة الدم وجعلته يتردد هل يستمر في جماعة الإخوان أم لا.

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وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج  "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ذهب للندوة كغيره بتكليف من الإخوان، ويوجد في القاعة من ينتصر للمناظر، مؤكدًا أنه يوجد توقيتات للهتفات داخل القاعة ويحدد متي نهتف "الله أكبر"، ومتى نقول "إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية"، فكل كلمة لها توقيت ولجنة نظام.

وأضاف، أن هذه الهتافات تكون لمؤازرة من يتحدث من الإخوان أو لإرهاب نفسي لمن يناظرهم فالمسألة مخططة والناس موجودة، مؤكدًا أنه لم يبايع بيعة الدم لأن كل إنسان له مشاعر وثقافة مرجعية وخلفية.

الإسلام السياسي الإخوان الدكتور محمد الباز الخرباوي برنامج الشاهد ثروت الخرباوي حركات الإسلام السياسي

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