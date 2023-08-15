عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي: فرج فودة اكتسح سليم العوا ومحمد عمارة في مناظرة .. فيديو

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إنّ الإعلامي محمد الباز اقترح عليه توثيق وتسجيل تجربته مع الجماعة الإخوان الإرهابية وكتابة انتقاداته الموجهة إليهم: "استمديت القوة من يقين محمد الباز، وكتبت 3 مقالات، أوردت فيه اعتراف مأمون الهضيبي وجود تنظيم سري للإخوان ينفذ عمليات إرهابية وعددا من الأدلة الأخرى التي أثبتت تناول إرهاب الجماعة الإرهابية".

txt

الخرباوي: بدأت المراجعات الذاتية والتفكير في مغادرة الإخوان بعد مناظرة فرج فودة

txt

ثروت الخرباوي يكشف خطورة بيعة الدم عند "الإخوان"

 

وأضاف "الخرباوي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المفكر الراحل فرج فودة كانت لديه قدرة غير عادية على توصيل الفكرة لعموم الناس بسهولة وبساطة ومنطق، لذلك كانت هناك تعليمات مشددة من الجماعة بعدم متابعته أو القراءة له.

وتابع: "كنت أقرأ بعض المقالات التي تنشر في جريدة الأحرار للمرحوم فرج فودة وكنت أجد أن هناك منطقا في الكلام الذي يقوله، وكنت أشك في دوافعه وكنت أعتقد أنه لا يريد الإسلام بسبب السخط في الجماعة عليه، ثم حدثت مناظرة بين فرج فودة من ناحية ومحمد عمارة وسليم العوا من ناحية أخرى وكان ذلك في نقابة الأطباء بالإسكندرية واكتسحهما".

الإخوان الإرهابية الإعلامي محمد الباز الإسلام السياسي الجماعة الارهابية الدكتور محمد الباز الخرباوي برنامج الشاهد جماعة الإخوان الإرهابية حركات الإسلام السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

أكبر طلاب الثانوية العامة: سألتحق بكلية الحقوق.. وزوجتي كانت داعمًا لي باستمرار|فيديو

غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي.. تفاصيل

بايدن يتجاهل لائحة اتهامات ترامب ويبحث قانون خفض التضخم في ويسكونسن

يدمر البطارية .. تحذير عاجل من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

79.5 % للحاسبات 86 % للطب البيطري.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

القبض على سائق أتوبيس نقل عام يسير بسرعة زائدة ويُخرج قدمه من الشباك|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

تحذير لأولياء الأمور من تحد جديد على تيك توك.. التفاصيل كاملة

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ