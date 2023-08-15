ثروت الخرباوي: فرج فودة اكتسح سليم العوا ومحمد عمارة في مناظرة .. فيديو

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إنّ الإعلامي محمد الباز اقترح عليه توثيق وتسجيل تجربته مع الجماعة الإخوان الإرهابية وكتابة انتقاداته الموجهة إليهم: "استمديت القوة من يقين محمد الباز، وكتبت 3 مقالات، أوردت فيه اعتراف مأمون الهضيبي وجود تنظيم سري للإخوان ينفذ عمليات إرهابية وعددا من الأدلة الأخرى التي أثبتت تناول إرهاب الجماعة الإرهابية".

وأضاف "الخرباوي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المفكر الراحل فرج فودة كانت لديه قدرة غير عادية على توصيل الفكرة لعموم الناس بسهولة وبساطة ومنطق، لذلك كانت هناك تعليمات مشددة من الجماعة بعدم متابعته أو القراءة له.

وتابع: "كنت أقرأ بعض المقالات التي تنشر في جريدة الأحرار للمرحوم فرج فودة وكنت أجد أن هناك منطقا في الكلام الذي يقوله، وكنت أشك في دوافعه وكنت أعتقد أنه لا يريد الإسلام بسبب السخط في الجماعة عليه، ثم حدثت مناظرة بين فرج فودة من ناحية ومحمد عمارة وسليم العوا من ناحية أخرى وكان ذلك في نقابة الأطباء بالإسكندرية واكتسحهما".