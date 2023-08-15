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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. ثروت الخرباوي ضيف محمد الباز في برنامج الشاهد على إكسترا نيوز

ثروت الخرباوي والباز
ثروت الخرباوي والباز

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز المفكر والكاتب ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الحركات الإسلام السياسي، برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويكشف الخرباوي خلال اللقاء السبل التي تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية لتجنيد الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى. 

كما يتحدث في حلقة الليلة عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية المتكررة، وكتاب "الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ" ودوره في جعل تاريخ الإخوان الإرهابية مقدسا لدى أتباعها.

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الخرباوي: جماعة الإخوان الإرهابية في مصر تنظيم وفكرة.. فيديو

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ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان تمثل خطرًا حقيقيًا على مصر

 

ويكشف الخرباوي شكل البيعة التي تتم داخل الجماعة الإرهابية، والفرق بين البيعة الدعوية وبيعة الدم، ولماذا تكون هذه البيعة مغلقة على أفراد التنظيم السري فقط؟، ومن الذي ينتقل إلي هذه البيعة؟، ولماذا قتل التنظيم الخاص السيد فايز عضو التنظيم السري؟

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

الإخوان الإرهابية التنظيم السري الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد جرائم جماعة الإخوان ثروت الخرباوي جماعة الإخوان الإرهابية

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