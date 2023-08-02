ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان تمثل خطرًا حقيقيًا على مصر

قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، والخبير في جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان تمثل خطرًا حقيقيًا على مصر، لأن هذه الجماعة لديها أفكار متطرفة إرهابية، مثل ضرورة وجودهم في حكم مصر لرفع راية الإسلام، واجبار المجتمع على استيعاب الإخوان مرة اخرى.



وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أنه سأل بعض قيادات الإخوان عن معنى السيفين في شعار جماعة الإخوان، فرد عليه مصطفى مشهور بأن السيف الأول يجب أن يواجه للداخل، والسيف الثاني يوجه للخارج، وعندما سأل عن أهمية توجيه السيف للداخل، فكان الرد بنقل بعض الكلمات على لسان مؤسسة الجماعة الإرهابية حسن البنا بالقول:" نضطر لاستخدام القوة ضد الداخل".



ولفت إلى ان السيف الثاني يوجه للخارج لكي يكون هناك فتوحات إسلامية، واجبار الناس على الدخول إلى لإسلام، مشيرًا إلى ان الإخوان كانت تسعى لإجبار الأقباط على دفع الجزية على استمرارهم في الحكم، وهذا ما صرح به القيادي الإخواني مصطفى مشهور.

