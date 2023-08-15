الخرباوي: جماعة الإخوان الإرهابية في مصر تنظيم وفكرة.. فيديو

أكد ثروت الخرباوي المفكر والخبير في شئون الحركات الإسلامية أن جماعة الإخوان في مصر تنظيم وفكرة، ورغم أن الدولة بجميع جهاتها الشرطية والجيش والأمن الوطني والمخابرات العامة استطاعت أن توقف التنظيم ووجهت له ضربات قوية وجففت مصادر تمويلها ببراعة شديدة لكن الفكرة وأفكارهم لا تزال تخرب.

وكشف الخرباوي في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc طريقة تجنيد جماعة الإخوان المسلمين لأعضائها مؤكدا أن الجماعة بتعمل برمجة ذهنية من خلال إقناعهم أن الحكومة لا تحكم بما أنزل الله، وان هذا كفر وففسوق، مستشهدين بالايه "ومن لم يحكم بما انزل الله فآولئك هم الكافرون"، ثم يحاولون تغذيتهم بفكرة الولاء والبراء، موالة المسلمين والبراء من غيرهم، ثم مواله من معنا والبراء من كل من يعادينا، فضلا عن تغذية شعور الشباب بآنهم هم الاسلام، وعند تقدمه لانتخابات البرلمانية أو نقابية فهو يمثل الاسلام رافعين شعار الإسلام هو الحل، وان كل شخص ينزل أمامه فهو يرغب في إسقاط الاسلام.