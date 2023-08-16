عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخرباوي: الشيخ الغزالي تتمثل شخصيته يقينا في "دكتور جيكل ومستر هايد".. فيديو

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن الشيخ محمد الغزالي تتمثل شخصيته يقيناً في رواية  "دكتور جيكل ومسترهايد".

txt

ثروت الخرباوي: محام إخواني كان من بين الذين نفذوا عملية اغتيال فرج فودة|فيديو

txt

الداخل والخارج.. ثروت الخرباوي يكشف معنى شعار السيفين الخاص بالإخوان


وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشيخ محمد الغزالي كتب كتاب في فترة الستينيات يتهم حسن الهضيبي بنه ماسوني، وعندما قرر الإخوان نشر هذا الكتاب في السبعينيات طلبوا حذف الفصل الذي يحتوي على هذا الاتهام، ووعدوه بأنه مقابل هذا النشر سيتم توزيع الكتاب توزيع ضخم جدًا، فقبل وحذف هذا الكلام.
 

وأوضح أن الشيخ محمد الغزالي كان قد ترك تنظيم الإخوان وحكى في بعض كتبه أنه هو والشيخ سيد سابق كانوا يسيرون في منطقة المنيل وقابلوا شخصًا مسؤول شعبة من شعب الإخوان، وقال لهم بأنهم خرجوا من الدين بتركهم الإخوان، فسخر منه الشيخ محمد الغزالي وقال عنه " كأن الكلام الذي قاله لم يخرج من أذني إلا ليقع على الأرض: وبأنه ضحك هو والشيخ سيد سابق على ما قاله مسؤول شعبة الإخوان، وقال بأنه بذلك أصبح الإخوان يكفرون الناس، وأن مسألة التكفير لا ينبغي لأحد أن يتجرأ عليها بهذا الشكل، لافتاً إلى أن الشيخ محمد الغزالي قال كل هذا الكلام وهو يحكي في الستينيات عن خلافاته التي حدثت بينه وبين الإخوان.

الدكتور ثروت الخرباوي الدكتور محمد الباز الشيخ محمد الغزالي برنامج الشاهد ثروت الخرباوي منطقة المنيل محمد الغزالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

أشعر بحزن عميق.. ماذا قالت هيلاري كلينتون عن لائحة اتهامات ترامب؟

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

من "ألغى رحلتي" إلى "لن أبذل أي مجهود"..صافيناز كاظم صاحبة التريند الأشهر

القبض على المتهم بإنهاء حياة عامل بمطعم فول بالأميرية

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

لاعب غير منضبط.. رئيس إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لأولياء الأمور من تحد جديد على تيك توك.. التفاصيل كاملة

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ