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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الداخل والخارج.. ثروت الخرباوي يكشف معنى شعار السيفين الخاص بالإخوان

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنه حاول أن يعرف تفاصيل حول شعار "السيفين"، سألت مصطفى مشهور وعمر التلمساني عن هذا الشعار، رغم أن الأخير يشار إليه بأنه من أهل الوسط والاعتدال وما إلى ذلك، و"مشهور" يشار إليه بأنه "أبو هاني" مسؤول التنظيم السري ورجل عنيف،  قالوا لي نفس الكلام: "إن السيفين دول سيف للداخل، وسيف للخارج".

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السيف الموجه للخارج يعني غزو العالم

 

وأضاف الخرباوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الثلاثاء، أن السيف الموجه للداخل يعني أن الناس لن تقتنع بمنهج الإخوان، فلابد من إجبارهم للإقناع، أما السيف الموجه للخارج فهو يعني غزو العالم، وهو رمز للقوة، لذلك وضع حسن البنا كلمة "واعدوا" تحت السيفين، والمصحف أعلى الشعار.

 

وتابع: مصطفى مشهور وقتها قال: بيقولوا إن الإرهاب وحش، الإرهاب كويس، ومذكور في القرآن، وربنا بيأمرنا أننا نكون إرهابين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ترهبون به عدو الله وعدوكم".

 

ونوه الخرباوي، بأن هذا الكلمة لها مدلول في الآية القرآنية يختلف عن فهمه، وكلمة "الإرهاب" والإرهابيين التي أصبحت مصطلح حاليًا يستخدم، كان ممكن في زمن يستخدم القتلى والسفاحين، لكن وضعوها عبارة لأنهم يستخدموا السلاح، وهذه الأمور جعلتني أتوقف إلى أن تركت الإخوان، وقابلتك وقولتلي أكتب تجربتي والانتقادات التي قابلتها.

 

وتابع: أنا استمديت القوة من يقينك بأن التجربة بتاعتي ممكن تعمل حاجه، وكتبت ثلاث مقالات، كانت المقالة الأولى بتكلم فيها في بدايتها عن الذي قاله مأمون الهضيبي "نحن نتعبد لله بأعمال الجهاز السري للإخوان قبل الثورة"، فوجئت بعدها أن حضرتك بتبعتلي رد أنهم أنكروا الكلام ده.

 

وأردف: فيه اتنين من الأصدقاء كانوا متفقين معايا على الكلام ده مش هأذكر أسمائهم، وبعدين سحبوا الرد بتاعهم عشان المستشار مأمون الهضيبي يبعت هو الرد باسمه، أو كتب له الرد، وأنكر هذا الكلام، فأنت قولتلي إحنا عايزين فيديو أو تسجيل، وفضلت أدور لحد ما لاقيت فيديو فيه العبارة دي، لأن باقي الفيديوهات والتسجيلات كان اتمسح منها العبارة دي تمامًا.

 

واستطرد: انتوا فرغتوا ونشرتوا وقولتوا الرد بتاع مأمون الهضيبي، وبجوارها مأمون الهضيبي يرد على مأمون الهضيبي، فمين الكذاب في القصة، ويواري سوءته.

إكسترا نيوز التنظيم السري الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد ثروت الخرباوي عمر التلمساني فضائية اكسترا نيوز

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