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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يطرح "عديت" اليوم

صدى البلد

يطرح المطرب تامر عاشور اليوم أغنية جديدة بعنوان “عديت” عبر موقع الفي يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

أغنية عديت من كلمات تامر حسين ، الحان غريب ، توزيع توما".

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم داخل Notch Beach بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الميدلي التى أشتهر بها تامر عاشور فى حفلاته الغنائية.
 

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لتامر عاشور فى مدينة العلمين بعد حفلته ضمن فعاليات مهرجان العلمين والتى أحياها وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم. 

 

وأضاف " تامر عاشور"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة".

 

أزمة فيديو تامر عاشور 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للمطرب تامر عاشور من إحدى حفلاته الغنائية.

 

 وظهر تامر عاشور فى الفيديو وهو يقوم بتعنيف أحد المتواجدين خلف الكواليس، أثناء صعوده على المسرح، حيث حاول هذا الشاب أن يمسك يد تامر عاشور إلا أن الأخير انفعل بشدة مما جعل "حراس المكان" يصطحبوا تامر بعيدا للصعود على المسرح. 

 

وجاء تعليقات عدد كبير من جمهوره على هذا الفيديو ما بين مؤيد ومعارض لتصرف تامر عاشور مع هذا الشاب، فيما دافع عنه عدد كبير من جمهوره مؤكدين على أن تصرف هذا الشاب لا يليق.

الفنان تامر عاشور المطرب تامر عاشور تامر عاشور فعاليات مهرجان العلمين مدينة العلمين الجديد

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