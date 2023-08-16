عيد وفاء النيل بدون فيضان..شراقي يفجر مفاجأة تحدث لأول مرة فى التاريخ

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن أقدم الأعياد الرسمية فى العالم هو عيد وفاء النيل الذى يرجع إلى ما قبل العصر المصري القديم منذ أكثر من سبعة الآف عام، ويرجع عمر نهر النيل جيولوجيا إلى حوالى 20 مليون سنة وكان داخل مصر فقط ويجمع الأنهار من جبال البحر الأحمر مثل وادى قنا ووادى الأسيوطى والحمامات ووادى العلاقى، وأخذ شكله الحالى منذ حوالى 6 مليون سنة، حيث ينبع من المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) والتى تساهم بحوالى 15% من الايراد السنوى، والهضبة الاثيوبية (85%) منها 60% من النيل الأزرق الذى يقام عليه سد النهضة.



وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأمطار تسقط فى إثيوبيا فى 3 – 4 أشهر رئيسية (يوليو – أكتوبر)، ويبدأ وصول المياه إلى مصر فعليا آخر يوليو - أول أغسطس من كل عام ويتأكد وصولها فى منتصف أغسطس حيث يحتفل المصريون بوصول الفيضان محملاً بالخير الوفير من المياه.

فوائد السد العالي

وتابع أنه بعد بناء السد العالى أصبحت السنة كلها أعياد بتوفر المياه وقتما نشاء ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، وأنار علينا ليلنا فى جميع المحافظات بانتاج ضعف الكهرباء فى مصر مرة واحدة، وحمى مصر من خطر الفيضانات المدمر وكذلك من السنوات العجاف القاتلة، وأصبح الفيضان فى بداية أغسطس يتوقف عند بحيرة ناصر أمام السد العالى، ولأول مرة هذا العام لا يأتى الفيضان فى موعده بسبب التخزين الرابع فى سد النهضة الذى بدأ من أول الموسم ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر القادم.

وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن السد العالى سوف يظل حصن الآمان المائى للمواطن المصرى، ويوفر المياه فى جميع أي أوقات السنة بمنظومة عالية من أعرق مدرسة رى فى العالم وبجهود الدولة منذ محمد على بانشاء القناطر الخيرية مروراً بانشاء سد أسوان وقناطر أسيوط وترعة الابراهيمية وحديثاً المشروعات المائية من حفر قنوات جديدة وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعى وتجديد قناطر أسيوط وقناطر ديروط وتطوير الرى الحقلى وغيره.