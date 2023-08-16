إبداع جديد في صناعة السياحة.. فنادق الغردقة تشغل قصار القامة لتحقيق نجاح مبهر

نجحت فنادق الغردقة في مصر في تحقيق نجاح باهر من خلال مبادرتها الريادية في تشغيل قصار القامة. وذلك في خطوة فريدة من نوعها تجمع بين الاستدامة الاجتماعية والإبداع في قطاع السياحة، تلك الخطوة الجريئة تأتي في سياق جهود تعزيز التنوع والشمولية في سوق العمل، مما أثبت أن الإرادة والموهبة لا تعرف حدوداً.

من خلال تعاونها مع جمعية قصار القامة، استضافت أحد المنتجعات السياحية المشهورة في الغردقة مجموعة من قصار القامة ومنحتهم الفرصة للعمل ضمن فريقها. وتم تزويدهم بتدريبات مكثفة لضمان تأهيلهم بمهارات تنوعت من المطبخ إلى الأنشطة البحرية.

داليا العجيمي، المدير التنفيذي للموارد البشرية بالمنتجع، أكدت أن هذه المبادرة تتجاوز مجرد توظيف، بل هي استثمار في إمكانيات قصار القامة وتمكينهم من العمل في بيئة تشجع على الابتكار. وقد تم توفير كافة الظروف الملائمة لهم، بما في ذلك سكن ملائم وبرامج تدريبية مكثفة لتطوير مهاراتهم.

تفاجأ السياح بمدى اندماج قصار القامة في بيئة العمل وقدراتهم الاستثنائية. بالرغم من أوقات العمل المخصصة لهم القليلة مقارنة بالمعتاد، إلا أنهم قدموا أداءً يتفوق على التوقعات، ولم يبخلوا بجهد في تقديم تجارب مميزة للنزلاء.

وكانت التجربة ملهمة لفنادق أخرى في الغردقة، حيث بدأت في النظر في فرص توظيف وتمكين فئات متنوعة من المجتمع. بوريس بورنمان، المدير العام للمنتجع السياحي، أعرب عن إعجابه بالتزام قصار القامة وحماسهم في العمل، وشدد على أهمية تعميم هذه المبادرة لتأثير إيجابي أوسع.

في خضم هذه الثورة الإبداعية في صناعة السياحة بالغردقة، تظهر الرؤية المتجددة للمنتجعات التي تسعى لتوظيف مهارات وقدرات متنوعة لتحقيق تجارب سفر فريدة ومذهلة. هذه الخطوة تعكس الارتباط القوي بين النجاح التجاري والمسؤولية الاجتماعية، وتجسد تطلعات مصر نحو مستقبل مشرق ومزدهر.