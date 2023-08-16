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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضافر الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لضمان تحسين خدمات التأمين الصحي للمواطنين

صدى البلد

 

عقد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اجتماعا مع د.طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، د. وجيدة أنور، نائب  رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، د.أحمد الخربطلي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية د. مصطفى محمود، د.هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، د.أسامة حجازي، المدير التنفيذي لمعهد الكبد القومي، وعدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع الجمعيات الأهلية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على عقد اللقاءات المستمرة مع ممثلي القطاعات الصحية المختلفة للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة، ومناقشة إجراءات حصول المنشآت الصحية على التسجيل والاعتماد بما يتماشى مع معايير GAHAR، وذلك استعداداً للإنضمام تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

تناول الاجتماع، استعراض التعريف بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، أحدى الهيئات الثلاث بمنظومة التامين الشامل، وهي الجهة المنوط بها اصدار وتطبيق معايير الجودة بالخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة "الإسكوا" الدولية.

وخلال الاجتماع، أوضح د.أحمد طه أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل حريصة على تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات وتوفير الأمان الصحي ليشمل جميع الخدمات الصحية وجميع المواطنين، مشيراً إلى أن الجمعيات الاهلية تساهم بشكل فعال من خلال دورها المجتمعي في توفير احتياجات المواطنين وخاصة محدوي الدخل والأكثر احتياجا، وتسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن احتياج عدد من المنشآت الصحية الأهلية إلى التأهيل لتطبيق المعايير الدولية للجودة وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمات صحية بمستوى جودة عالية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معهد الكبد القومي بالمنوفية، يتميز بموقعه الجغرافي حيث يتوسط محافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية، ويقدم خدمة صحية لعدد كبير من المرضي من مختلف المحافظات، وهو ما يستدعى ضرورة سرعة تأهليه للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير جهار لضمان تقديم خدماته الصحية بجودة عالية لمرضى الكبد المترددين عليه

وأشار د. أحمد طه إلى استعداد الهيئة التام لتقديم كافة سبل التعاون مع المنشآت الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل الصادرة عن الهيئة من خلال التنسيق لتنفيذ زيارات فريق الدعم الفني التابع للهيئة لمساعدة المنشآت على التقييم الذاتي وتحسين الأداء وضمان الفهم الصحيح للمعايير، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية على تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

ومن جانبه أوضح د. طلعت عبد القوي، أن الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضم عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات صحية، لافتا إلى أنه جاري حصرها واختيار عددا منها للبدء في تقييمها وتأهيلها للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومؤكداً على أن شعار جهار هو ضمان الحصول المريض على أعلى مستويات الجودة بالخدمة الصحية المقدمة، وهوما يعتبر حق أصيل لكل مواطن مصري بناءاً على الاستحقاق الدستوري الذي نص على ضرورة توفير رعاية صحية ذات جودة الجميع المواطنين.

كما أكدت د. وجيدة الأنور، أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي للدولة بمختلف المشروعات والمبادرات الخاصة بالقطاع الصحي، وذلك ايمانا بأن كل مريض له الحق في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة له بأعلى مستويات الجودة، مشيرة إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتأهيل المنشآت الصحية الأهلية للإنضمام للتأمين الشامل يساعد المرضى المتعاملين مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الحصول على خدمة صحية لائقة بهم

وفي سياق متصل، أكد د. هشام عبد الدايم أن خطة معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، تحرص على التأهيل ورفع الكفاءة من أجل تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على شهادة الاعتماد الصادرة من جهار، لضمان رضا وسلامة المرضى، والاستعداد للانضمام للمنظومة الجديدة.

كما أكد د.أحمد الخربطلي، ان جمعية د.مصطفى محمود تضم عدداً  من المنشآت الصحية، وتعمل من أجل توفير خدمة صحية أمنة وذات جودة لجميع المترددين، لذلك سنسعى للبدء في تأهيل هذه  المنشآت  للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

حضر اللقاء د.أية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة: د.ميهي التحيوي، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي.

الصحية القطاعات الصحية المنشآت الصحية GAHAR منظومة التامين الصحي الشامل التحالف الوطني

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