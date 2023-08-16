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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد راضي رئيسا لغرفة المنيا وأبوالليل وقطب نائبان ومهني أمينا للصندوق

الغرفة التجارية بالمنيا
الغرفة التجارية بالمنيا

شكلت غرفة المنيا التجارية هيئة مكتبها للدورة الإنتخابية الجديدة 2023-2027، واسفر التشكيل عن اختيار المحاسب احمد راضي طه مخلوف رئيسا، وأحمد حسن ابو الليل نائبا أول، ووائل علي قطب مبارك نائبا ثان، وهشام طلعت شلقامي سكرتيرا عاما، وعبدالرحمن محسن مهني أمينا للصندوق، ورضا محمد عبدالفتاح مرجان أمينا مساعدا للصندوق.

وقال أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا التجارية، إن الغرفة مستمرة في تقديم الخدمات لتجار المنيا، وأن الغرفة تتبني خطة التطوير وتنمية الأنشطة للشعب التجارية وستعمل علي ضم أنشطة جديدة للغرفة التجارية بالمنيا.

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واضاف، إنه سيعمل علي المرحلة القادمة في تطوير وتنمية كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية في ظل توجهات الدولة والتسهيلات التي تتم حاليًا خاصه علي الصعيد الاقتصادي.

غرفة المنيا التجارية أعضاء هيئة المكتب غرفة المنيا مال واعمال اخبار مصر أحمد راضي رئيس غرفة المنيا Finance Real Estate

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