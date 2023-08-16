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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمحور الفشن الحر على النيل

صدى البلد

تفقد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم" خلال جولة ميدانية مستجدات وسير الأعمال  بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق الحزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق  والكباري ببني سويف، محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة الفشن ، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، ومؤمن مخلوف مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية ، المهندس محمد عشري  _هيئة الطرق والكباري الأستاذ ومسؤولى الري والمكتب الفني بديوان عام المحافظة

وتفقد المحافظ مكونات وقطاع المشروع، والتي شملت كوبري الصحراوي الشرقي من النيل بطول 95 متراً  وبنسبة تنفيذ 97% ،وجانبا من كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراً بنسبة تنفيذ 75%،بجانب متابعة الموقف التنفيذي لكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 50 %،فيما بلعت نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل 50%

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ووجه المحافظ باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ الأعمال  لإيجاد الحلول أولاً بأول من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية ،لتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يمثل شرياناً للتنمية وإضافة هامة  في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق  ويخدم حركة الاستثمار ،بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه  محوري عدلي منصور شمالاً وبنى مزار جنوباً، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال  إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن محور الفشن، أحد 5 محاور يجري تنفيذها على النيل في الوجه القبلي" ، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ويبلغ طوله27 كم، وعرضه 22 متر تقريباً ،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على  الصحراوي الغربي).

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السكرتير العام السكرتير المشروعات الخدمية برنامجه خطة ترشيد استهلاك الكهرباء شبكة الطرق سير الأعمال لآثار الإسلامية مدينة الفشن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف وزارة النقل

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