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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبعث رسالة إلى نظيرها الروسي.. ما فحواها؟

وزيرة خارجية كوريا
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبعث رسالة إلى نظيرها الروسي

بعثت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، برقية تهنئة إلى نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، بمناسبة الذكرى 78 لتحرير كوريا، أعربت فيها عن ارتياحها لتعزيز التعاون بين البلدين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعربت تشوي عن سعادتها لتطور التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في سياق النضال من أجل سيادة وأمن كل منهما فضلا عن السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

كما أعربت عن ثقتها بأن "التعاون بين وزارتي خارجية كوريا الشمالية وروسيا سيستمر في التطور بشكل مكثف"، ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأشارت تشوي، إلى أن الشعب الكوري يحتفظ دائما بذكرى "روح النضال النبيلة والواجب الوطني الذي أداه جنود الجيش الأحمر دون أن يبخلوا بدمائهم من أجل تحرير كوريا".

وأكدت تشوي، أن روسيا وكوريا الشمالية دائما "تساعدان وتدعمان بعضهما البعض في الأوقات الصعبة"، وأنه "بعد الاجتماع التاريخي بين زعيمي كوريا وروسيا في فلاديفوستوك، تشهد الصداقة التقليدية وعلاقات حسن الجوار بين البلدين فترة ازدهار جديدة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن لافروف أيضا أرسل برقية تهنئة إلى نظيرته الكورية الشمالية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بعث، أمس الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى كل من زعيمي كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، بمناسبة الذكرى الـ 78 ليوم تحرير كوريا من الاستعمار الياباني.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، بأن بوتين وكيم تبادلا رسائل التهنئة بهذه المناسبة.

وقال الرئيس الروسي في تهنئته: "لقد أصبح هذا العيد (يوم التحرير) رمزا لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين قاتلوا معا للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني".

وأضاف أن "تقاليد الصداقة والتعاون التي نشأت في تلك الفترة من النضال الشديد أصبحت أساسا متينا لتنمية علاقات حسن الجوار" بين موسكو وبيونج يانج، معربا عن ثقته بأنهما ستواصلان "تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات".

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