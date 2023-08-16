الأوقاف: اعتماد 115 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش و32 من أعضاء هيئة التدريس

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 115 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 82 خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف 33.

الأوقاف: اعتماد 115 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

كما اعتمد وزير الأوقاف عدد 32 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، من بينهم خطباء جدد على بند التحسين، حيث اعتماد عدد 26 خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراة على بند التحسين، وهم اضغط هنا

كما نشرت الأوقاف أسماء وموعد مقابلات المتقدمين للالتحاق بالدراسة بالفرقة الأولى للمراكز الثقافية للعام الدراسي 2023م – 2024م ، وذلك يوم السبت الموافق 26 / 8 / 2023م بمقر كل مركز ثقافي، علمًا بأن باب القبول ما زال مفتوحًا حتى انتهاء يوم المقابلة مع ضرورة تسليم الأوراق المطلوبة ، ولا يُسمح بدخول المقابلة إلا بإحضار صورة الرقم القومي ، وصورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل ، وصورتين شخصيتين حديثتين.

مخاطر الإدمان الإلكتروني

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إصدار العدد الثامن من مجلة (وقاية) بعنوان: "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الفرد والمجتمع" من إعداد : الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية بديوان عام وزارة الأوقاف.

يأتي هذا الإصدار الثامن تزامنًا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م بإذن الله تعالى برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

وفي هذا العدد أكدنا على مخاطر الإدمان الإلكتروني على الفرد والمجتمع، حيث يُحدّق معظم الأشخاص في هواتفهم المحمولة، ويجلسون بالساعات أمام حواسبهم الآلية بدلًا من التفاعل مع العالم حولهم، وقد يصل بهم الحال إلى الإدمان الإلكتروني.

فقد ارتبط كثير من الناس بالإنترنت؛ نتيجة التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي، لكن قد يؤدي الإفراط في استخدام التكنولوجيا إلى مشكلات نفسية وجسدية، فيؤثر ذلك في النمو الجسدي والعقلي للأطفال والمراهقين، وقد نهى الإسلام عن كل ما من شأنه أن يُحدث ضررًا سواء أكان جسديًّا أم عقليًّا، فقال تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

وقد أكد علماء وزارة الأوقاف المصرية أن الإدمان الإلكتروني آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم وقدراتهم وتسلبهم أرواحهم، وتؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والعقلية للطفل ، كما تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية.

وجاء ذلك خلال مناقشة علماء وأئمة الأوقاف قضية "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال" في إطار فعاليات اليوم الـثـالـث من الأسـبـوع الـثـقـافي الذي تـعـقـده وزارة الأوقــاف في جميع محافظات مصر، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأشار العلماء إلى أن الإدمان الإلكتروني نوع من أنواع الاضطرابات التي يعاني منها بعض الأطفال، مما يقتضي تعاون المجتمع لترشيد استخدام النشء والشباب للأجهزة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اكتشاف المواهب ورعايتها بما يتيح للنشء توزيع الوقت واستثماره بطريقة فعّالة وآمنة بعيدًا عن الإدمان الإلكتروني.