عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: اعتماد 115 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش و32 من أعضاء هيئة التدريس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 115 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 82 خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف 33.

الأوقاف: اعتماد 115 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

كما اعتمد وزير الأوقاف عدد 32 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، من بينهم خطباء جدد على بند التحسين، حيث اعتماد عدد 26 خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراة على بند التحسين، وهم اضغط هنا

كما نشرت الأوقاف أسماء وموعد مقابلات المتقدمين للالتحاق بالدراسة بالفرقة الأولى للمراكز الثقافية للعام الدراسي 2023م – 2024م ، وذلك يوم السبت الموافق 26 / 8 / 2023م بمقر كل مركز ثقافي، علمًا بأن باب القبول ما زال مفتوحًا حتى انتهاء يوم المقابلة مع ضرورة تسليم الأوراق المطلوبة ، ولا يُسمح بدخول المقابلة  إلا بإحضار صورة الرقم القومي ، وصورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل ، وصورتين شخصيتين حديثتين.

أوقاف الإسكندرية: نشهد نقلة كبيرة في مجال التدريب والتثقيف لترسيخ المنهج الوسطي

حكم صلاة الجماعة في المنزل لبعد المسافة عن المسجد؟.. ماذا قال الفقهاء

مخاطر الإدمان الإلكتروني

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إصدار العدد الثامن من مجلة (وقاية) بعنوان: "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الفرد والمجتمع" من إعداد : الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية بديوان عام وزارة الأوقاف.

يأتي هذا الإصدار الثامن تزامنًا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م بإذن الله تعالى برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

وفي هذا العدد أكدنا على مخاطر الإدمان الإلكتروني على الفرد والمجتمع، حيث يُحدّق معظم الأشخاص في هواتفهم المحمولة، ويجلسون بالساعات أمام حواسبهم الآلية بدلًا من التفاعل مع العالم حولهم، وقد يصل بهم الحال إلى الإدمان الإلكتروني.

فقد ارتبط كثير من الناس بالإنترنت؛ نتيجة التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي، لكن قد يؤدي الإفراط في استخدام التكنولوجيا إلى مشكلات نفسية وجسدية، فيؤثر ذلك في النمو الجسدي والعقلي للأطفال والمراهقين، وقد نهى الإسلام عن كل ما من شأنه أن يُحدث ضررًا سواء أكان جسديًّا أم عقليًّا، فقال تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

وقد أكد علماء وزارة الأوقاف المصرية أن الإدمان الإلكتروني آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم وقدراتهم وتسلبهم أرواحهم، وتؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والعقلية للطفل ، كما تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية.

وجاء ذلك خلال مناقشة علماء وأئمة الأوقاف قضية "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال" في إطار فعاليات اليوم الـثـالـث من الأسـبـوع الـثـقـافي الذي تـعـقـده وزارة الأوقــاف في جميع محافظات مصر، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأشار العلماء إلى أن الإدمان الإلكتروني نوع من أنواع الاضطرابات التي يعاني منها بعض الأطفال، مما يقتضي تعاون المجتمع لترشيد استخدام النشء والشباب للأجهزة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اكتشاف المواهب ورعايتها بما يتيح للنشء توزيع الوقت واستثماره بطريقة فعّالة وآمنة بعيدًا عن الإدمان الإلكتروني.

وزير الاوقاف خطيب مكافأة المحالين للمعاش أعضاء هيئة التدريس مخاطر الإدمان الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أوقاف الإسكندرية: نشهد نقلة كبيرة في مجال التدريب والتثقيف لترسيخ المنهج الوسطي

حكم صلاة الجماعة في المنزل لبعد المسافة عن المسجد؟.. ماذا قال الفقهاء

هذه الطاعة تجعلك في معية الله حتى تمسي.. أزهري ينصح بها

الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة القرآنية الرابعة للطلاب الوافدين

الأوقاف تعلن حصول 26 مسجدا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

الأوقاف تقرر منح المشاركين في برامج التحفيظ عن بعد 5 إجازات

لنشر صحيح الدين.. وزير الأوقاف: علينا بذل أقصى جهد للطلاب الوافدين

من عادات الجاهلية الأولى.. تعليق عالم أزهري على نحر خروف في الجنازة

ترشيحاتنا

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع لاعب إيفرتون في انتقال مجاني

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ