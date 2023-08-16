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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يؤهل الكوادر الإدارية للمناصب القيادية

صدى البلد

حصل عدد من المسئولين بالنادي الأهلي، على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية «cies»، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام النادي الأهلي بتأهيل الكوادر الإدارية وتنمية القدرات والمهارات، سعيًا لتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وإعداد المستويات الإدارية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية وفقًا للأسلوب العلمي الممنهج.

جاء في مقدمة الحاصلين على دبلومة الإدارة الرياضية خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، وخالد بيبو مدير الكرة، ووليد سليمان مدير قطاع الناشئين.  

ويشرف على دبلومة «فيفا» الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية بالأهلي، ودكتور عماد الزمر مدير مركز الدراسات التجارية، وهنى ثلجية مدير الاتصال بالاتحاد الدولي.

ويحرص العديد من القيادات والكوادر في الأندية والمؤسسات الرياضية على الحصول على دبلومة الإدارة الرياضية، حيث يقدم المشاركون العديد من الأبحاث الرياضية التي تسهم بشكل كبير في إظهار قدرات أجيال من الكوادر التي يمكنها تولي مناصب قيادية.

 

النادي الأهلي الكوادر الإدارية مبادئ الجودة الشاملة والمركز السويسري للدراسات الرياضية خالد مرسى

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